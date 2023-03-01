قائمة أسعار اللحوم في منافذ التموين.. البلدي أقل 50 جنيها من الأسواق

تشهد أسعار اللحوم في منافذ التموين، انخفاضا عن الأسعار في السوق المحلية، سواء اللحوم البلدية أو المجمدة، حيث تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ضخ اللحوم إلى جميع المنافذ التابعة لها، وفروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، فضلا عن توفير اللحوم في السيارات المتنقلة المبردة التي تحمل اسم التموين في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات.

قائمة أسعار اللحوم في منافذ التموين

وتأتي قائمة أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، وبعض معارض «أهلا رمضان» المتوافر فيها لحوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البلدي 190 جنيها مقابل 250 جنيها في الأسواق.

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها.

أسعار الدواجن البرازيلي في المجمعات

وتكثف وزارة التموين ضخ الدواجن البرازيلي المجمدة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للكيلو جرام بأوزان تبدأ من كيلو جرام حتى كيلو و300 جراما.

فيما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تتراوح من 25% إلى 30%، خاصة الأرز حيث يبلغ سعره 15 جنيها والسكر ويبلغ سعره 14.50 جنيه والزيت ويبلغ سعر الزجاجة في المجمعات 35 جنيها.

وتستمر معارض «أهلا رمضان» حتى نهاية شهر رمضان الكريم، للتسهيل على المواطنين في إتاحة السلع واللحوم بأسعار مخفضة، إذ تشهد كل محافظة 5 معارض على الأقل.