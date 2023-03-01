«الداخلية»: القبض على مسجل خطر قتل عاملا في الوادى الجديد بسبب «بندقية آلية»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات واقعة مقتل شخص في الوادي الجديد وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبلغ إلى مركز شرطة الفرافرة بمديرية أمن الوادى الجديد، العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنطقة الصحراوية في دائرة المركز.

ضبط المتهم بمقتل عامل في الوادي الجديد

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الوادى الجديد، أسفرت جهودها عن تحديد شخصية المتوفى، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، لديه معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة اتفاق المجنى عليه معه على شراء بندقية آلية مقابل مبلغ مالي، قام المجنى عليه بدفعه له إلا أنه لم يقم بإحضارها، ومع إلحاح المجنى عليه قام باستدراجه إلى المنطقة محل العثور، ولدى وصولهما تعدى عليه بالضرب بعصى خشبية، وقام بالتعدى عليه بقطعة حجرية على الرأس، فأودى بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.