الطفلة «ملك» نجت من الموت بأعجوبة بعد قتل والدتها وشقيقها داخل الحضانة

لا شك أن الطفلة «ملك» البالغة من العمر 6 سنوات تعيش مأساة حقيقية، بعد أن نجت من الموت على يد والدها الذي قتل والدتها «دينا سلامة»، وشقيقها الأصغر «سيد» 4 سنوات، داخل حضانة تعليمية في المطرية.

حكاية الطفلة الناجية من القتل

قطعًا لا تدرك الطفلة ملك حجم المأساة الحقيقية بسبب حداثة سنها، فالأم رمز الحنان والرعاية الحقيقية لها، ماتت مع طفلها الصغير «سيد» بعدة طعنات سددها لها الأب «محمد. ب» 32 سنة داخل مكان عمل الضحية في حضانة تعليمية بالمطرية، وعندما شاهد طفله يبكي بجانب والدته، انقض عليه بقسوة وقتله في مشهد مؤلم أصاب كل من داخل الحضانة بحالة من الذعر والهلع الشديد، واحتمى الأطفال وباقي المشرفين داخل الغرف الداخلية، خوفًا من بطش المتهم الذي أسرع إلى المدرسة ليقتل طفلته الكبرى ملك.

سبب نجاة الطفلة «ملك» من القتل

علامات الغضب على وجه المتهم «محمد. ب»، وحالة العنف التي كان عليها كانت سببًا في رفض حارس المدرسة دخوله لاستلام ابنته وطلب منه أن يحضر والدتها، التي دائمًا ما تأتي بصحبتها للمدرسة وتذهب معها أيضًا، وبهذا التصرف من قبل حارس المدرسة أحبط خطة القتل التي كانت معدة للطفلة «ملك» من أب لا يعرف الرحمة والإنسانية.

نزاعات قضائية

ووقف المتهم بقتل زوجته وطفلهما أمام النيابة العامة، مبررًا جريمته بوجود نزاعات قضائية بينهما بسبب نفقة الأطفال، وأن الزوجة رفضت التصالح فيها بالطرق الودية، وأصرت على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، ما دفعه للانتقام منها ومن أطفاله أيضًا، فقتلها وطفلهما «سيد» وفشل في قتل الطفلة «ملك» بسبب وجودها في المدرسة.

مسرح الجريمة

أضاف المتهم أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أنه نفذ الجريمة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الماضي، وأنه أعد السكين وأخفاها في ملابسه وذهب إلى الحضانة التعليمية التي تعمل فيها زوجته «عاملة»، وطرق باب الحضانة وعندما فتحت الباب وجدته أمامها فعاجلها بسيل من الطعنات وبعدها قتل نجله وفر هاربًا.

خطة الجريمة قبل 48 ساعة من تنفيذها

عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال المتهم في جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، حتى ظهر اليوم جددت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما اقتادته الشرطة إلى مسرح الجريمة وأجرى معاينة تصورية للحادث «تمثيل الجريمة» في حضور النيابة العامة، التي واجهت المتهم بأدلة الاتهام، ومن بينها تحريات المباحث التي أفادت بأن المتهم تعمد تنفيذ الجريمة، وأعد الخطة قبل 48 ساعة من تنفيذها.

تفاصيل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».