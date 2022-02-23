الخارجية: العلاقات المصرية المجرية مبنية على أسس متينة من الصداقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه يأمل في أن تشهد العلاقات المصرية المجرية، مزيدا من التعاون بين الطرفين، خاصة بعد لقائه اليوم مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، معربا عن أمله في استمرار تدفق الاستثمارات المجرية إلى مصر.

العلاقات المصرية المجرية

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، أنّ «سيارتو» سيحضر منتدى مع المهندس فريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما يعد مؤشرا على عمق العلاقات المجرية المصرية.

صداقة متينة بين الشعبين المصري والمجري

وأكد السفير سامح شكري، عمق العلاقات المصرية المجرية، قائلا إنّها مبنية على أسس متينة من الصداقة بين الشعبين، إضافة إلى التعاون المستمر بين البلدين والمصالح المشتركة.