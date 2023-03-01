طلاب ينظمون ممرًا شرفيًا لمديرة مدرسة لبلوغها المعاش في بني سويف

نظم طلاب مدرسة الواسطى الإعدادية بنين، التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، شمال محافظة بني سويف، ممرًا شرفيًا شارك فيه طلاب المدرسة وعدد من أسرة التدريس، لمديرة المدرسة لقرب بلوغها السن القانوني للمعاش، مقدمين الورود لها، وسط أجواء من البهجة والسرور على جميع العاملين في المدرسة والطلاب.

ممر شرفي واحتفالية لبلوغ مديرة مدرسة إعدادية في بني سويف

وفاجأ طلاب المدرسة، المديرة، بعمل ممر شرفي رافعين أعلام مصر، والورود، ثم تلاها تقديم التهاني وكلمات الشكر والثناء، داخل المدرسة، شملت تقديم الورود والهدايا التذكارية.

وقال نبيل حميدة مدير إدارة الواسطى التعليمية شمال بني سويف، إن مديرة مدرسة الإعدادية بنين، وفاء سالم عبد العال، نموذج للعطاء والعمل، ذات تاريخ تعليمي وإداري مشرف، ومثال للانضباط تحتوي وتنظم، فلا اختراق لنظامها من الطلاب أو العاملين بالمدرسة.

مديرة مدرسة الواسطى الإعدادية: سعادتي لا توصف

وعبرت مديرة المدرسة وفاء سالم، عن سعادتها البالغة وشعورها بالفخر والاعتزاز، بما شاهدته وقدمه لها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، مؤكدة أن ما حدث هو التكريم الأكبر الذي قد تحصل عليه طوال حياتها.

وتابعت: «فوجئت بتجمع الطلاب مصطفين على الجانبين، وعمل ممر شرفي تكريمًا لي على الرغم من أنه ما زال امامي أكثر من شهر على خروج للمعاش، والحقيقة لم أشعر بتنظيم الممر، إلا لحظة دخولي المدرسة، فقد قدمت سنوات الجهد والعطاء المبذول في خدمة العملية التعليمية وهو ما أثلج صدري وجعلني اشعر بان سنوات عطائي لما تضيع هباءً».

وأضافت مدير المدرسة: «مشهد تكريمي لن يفارق ذهني طوال حياتي، شكرًا لمن ساهم في إسعادي».