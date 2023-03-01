ضبط هارب من 13 سنة سجن في محطة قطارات المنيا
12:31 م | الأربعاء 01 مارس 2023
صورة تعبيرية
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين حيث ضبطت أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي سرقة ومخدرات بإجمالي مدة حبس بلغت 13 سنة وغرامة 10 ألف جنيه، مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد المنيا.
كما تم ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية سرقة بإجمالي مدة حبس بلغت 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.