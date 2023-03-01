الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر مارس 2023

بدأ أصحاب عدادات المياه، الاستعلام من خلال الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2023 بجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات الفرعية.

الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2023 باسم المشترك فقط، من خلال الدخول إلى موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الخاص، واختيار المحافظة والمنطقة التابع لها، ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة، وكتابة رقم «الفرع، والحساب، والمجموعة»، والضغط على زر البحث، وتظهر تفاصيل فاتورة المياه.

السعر الخاص بتعريفة الأندية الرياضية والاجتماعية

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك » إلى أنّ القيم الواردة في النموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية، والسعر الخاص بتعريفة الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج، هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمدة للأندية.