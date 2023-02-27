تعرف على أماكن قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بالقاهرة غدا

حددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أماكن قطع المياه، غدا، بعدد من مناطق القاهرة، لتنفيذ أعمال إصلاح، حيث يتم قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق بنطاق «حي المرج» وتحديدا «المرج الشرقية والغربية، وأبو حوشان، والأمن المركزي، وعزبة النخل الشرقية والفلاحة، وكفر الباشا والعزبة البيضاء، وكفر أبو صير والبركة»، وتبدأ الشركة أعمال قطع المياه عن المناطق المذكورة من الساعة العاشرة صباح غدٍ حتى العاشرة مساءً من نفس اليوم.

وفيما يتعلق بسبب قطع المياه في القاهرة، أكدت شركة مياه الشرب أن قطع المياه عن عدد من المناطق يتم بسبب تنفيذ أعمال لحام توصيل خط المياه قطر 1200مم بشأن تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج مما يتسبب في قطع المياه عن تلك المناطق، وتم ابلاغ المواطنين بمواعيد قطع وعودة مياه الشرب.

الدفع بسيارات مياه مجانا في المناطق المتضررة

وناشدت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والهيئات والمؤسسات في المناطق المتضررة من قطع المياه باتخاذ ما يلزم وتوفير احتياجاتهم قبل موعد قطع المياه، وأكدت الشركة أن الدفع بسيارات مياه شرب في المناطق المتأثرة غدا لتوفير احتياجات المواطنين، ومن يرغب في الحصول على تلك الخدمة مجانا يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125 حيث يتم تلبية طلبات المواطنين من قبل شركة المياه.

حملات توعية بالمدارس

وأشارت الشركة إلى استمرار حملات التوعية بالمدارس ولكل الفئات بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه والحد من الإسراف، مع تنظيم ورش تدريب على السباكة من أجل منع تسرب مياه الشرب، مع مناشدة المواطنين بتركيب قطع موفرة مثلما هو متبع في دور العبادة وغيرها من المؤسسات من أجل المحافظة على المياه النظيفة والحد من إهدارها.