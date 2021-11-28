خطوات سداد فاتورة المياه إليكترونيا عن شهر ديسمبر

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات يجب أن يتبعها المشتركون لسداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر ديسمبر المقبل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

كيفية السداد الإليكتروني لفاتورة المياه على تطبيق 125

تستعرض «الوطن» الخطوات التي حددتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكيفية السداد الإلكتروني لفواتير المياه عن شهر ديسمبر المقبل على تطبيق 125 والمتاح حاليا في 10 محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء»، كالتالي:

- تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول من خلال الرابط المخصص لذلك.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

كيفيه سداد فواتير استهلاك المياه عن طريق شركة «فوري»

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لـ«الوطن»، أنه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- أدفع واستلم الايصال.

الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة

من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تسعى جاهدة نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.