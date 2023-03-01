ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 15 واقعة سرقة بدائرتي قسمي شرطة أول الشيخ زايد وأول أكتوبر بالجيزة وتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات سيء النية، وتم ضبطه والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.