«شعبة الصيدلية» تحذر من حقنة هتلر: اختراع «مضروب» من دخلاء المهنة

علق الدكتور عادل عبد المقصود عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية، على وفاة شاب بحقنة هتلر، قائلا إنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم ثقافات ومعتقدات خاطئة تدمير الصحة.

حقنة هتلر غير معترف بها

وحذر عضو شعبة الصيادلة من الحقنة التي يطلق عليها اسم هتلر، موضحا أنها غير معترف بها من الجهات المعنية أو المختصة به، مشيرا إلى أنها اختراع «مضروب» إذ أن هناك من يزاول مهنة الصيدلة وليس له أي علاقة بها، وهناك دخلاء على المهنة يعملون في الكثير من الصيدليات وهم ليس أطباء ويصف مثل هذه الحقن أو الأدوية.

التوعية مهمة للقضاء على الوصفات المضروبة

وأكد أن التوعية من الوصفات المغشوشة أمرا ضروريا جدا، ناصحا بضرورة البُعد تماما عن تناول أي حقن أو أدوية غير موثوق بها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي علاج للبرد يطلق عليه «حقنة هتلر»، وأنها ثقافة خاطئة من بعض الأشخاص تؤدي إلى تدمير الصحة وتصل إلى الوفاة كما حدث مع شاب عين شمس.