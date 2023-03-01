وفاة شاب بأزمة قلبية بعد مباراة كرة قدم مع أصدقائه بالمنوفية  

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية بابل ومركز تلا في محافظة المنوفية، إثر وفاة الشاب محمد السطوحي أبوحمدة بأزمة قلبية بعد الانتهاء من لعب مباراة كرة القدم برفقة أصدقائه، إذ جرى نقله إلى مستشفى تلا لمحاولة إنقاذ حياته ولكن فشلت محاولات إنقاذه وتوفي.

تفاصيل وفاة شاب بأزمة قلبية

وأكد عادل أبو حمدة أحد أقارب الشاب المتوفى بمركز تلا في محافظة المنوفية، أن الفقيد محمد السطوحي كان يلعب مع أصدقائه كرة القدم في أحد ملاعب القرية وبعد الانتهاء ومن اللعب شعر ببرودة مفاجئة في جسمه، وجرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي من قبل أصدقائه المتواجدين معه.

وأضاف «أبو حمدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد نقله إلى مستشفى تلا المركزي توفي إثر جلطة في القلب، مؤكدا أن الجميع في حالة صدمة بعد وفاة الشاب البالغ من العمر 33 سنة، مؤكدا أنه كان معروفا بحسن خلقة ومحبوبا من الجميع ولا يتأخر عن خدمة أي شخص يطلب مساعدته، كما أنه توفي وترك طفلا يبلغ من العمر عام واحد.

وشيع المئات من أهالي قرية بابل في محافظة المنوفية، جثمان فقيد الشباب محمد السطوحي أبوحمدة إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرته وأصدقاء.