«شعبة الدواجن» تقدم 3 مقترحات لخفض سعر الكيلو إلى 60 جنيها

عملت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، على إعداد مقترح مكون من 3 عناصر رئيسية من أجل ضبط السوق وهدوء حركة أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.

تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن بالقليوبية

وأفاد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أول مقترح يساعد على ضبط السوق هو تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن بالقليوبية، مضيفا في بيان لشعبة الدواجن أن ذلك ينتج عنه تحديد سعر الكيلو بشكل عادل حسب التكلفة الفعلية والعرض والطلب، حتى تناسب الأسعار المنتجين والمستهلكين.

وتابع رئيس شعبة الدواجن أنه حال تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي يفيد بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، من أجل ضبط رفع السعر على المستهلك وتقليل حلقات التداول الوسيطة، يساعد ذلك على توفير منتج ذات جودة عالية للمستهلك وفضلا عن خلوه من الأمراض.

وأوضح السيد أن هناك عدد من الدول تمنع تداول الدواجن الحية، للحد من انتشار إنفلونزا الطيور، وبالتالي فإن تفعيل هذا القانون سيكون له دورا في الحد من انتشار الفيروس وانخفاض حلقات التداول.

منع تداول الدواجن الحية

وشرح رئيس شعبة الدواجن، أن ذبح الدواجن الحية، ينتج عنه ظهور عدوى بكتيرية، دون القدرة على القضاء عليها إلا من خلال التبريد، مؤكدا أن الكثير من الدول العربية ودول العالم عملت على تطبيق حظر تداول الدواجن الحية.

ومن المقترحات أيضا ربط المزارع ومجازر الدواجن ببعضها من خلال تحديد خط سير السيارات التي تعمل على نقل الدواجن بتصريح من الطب البيطري، أي أن يصبح خط السير من المزرعة للمجزر حيث يؤدي هذا إلى تقليل الوسطاء للحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك إذا أن هناك فجوة كبيرة بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك إذ يزيد السعر عن المزرعة بقيمة تتراوح بين 20 و25 جنيها.

واستكمل «السيد»، تصريحه قائلا إن تكلفة كيلو الدواجن أي التكلفة الإنتاجية الفعلية لا تتجاوز 60 جنيها خلال الفترة الحالية ولكنها تباع بـ 70 جنيها في المزرعة، ويضيف التاجر الذي ينقل الدواجن من المزرعة لأماكن البيع نحو 4 جنيهات للكيلو فيما تضع المحال أرباحا تتراوح بين 8 و10 جنيهات لكل كيلو، لذا تكون الأسعار مرتفعة وحال تطبيق حظر التداول الحي سيقضي القرار على حلقات التداول ويسهم في تراجع الأسعار.