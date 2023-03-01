«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء أول وحدة صحية بـ«الحلف الشرقي» في الجيزة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع إنشاء أول وحدة صحية بقرية الحلف الشرقي في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مساحة مشروع إنشاء الوحدة الصحية

يذكر أن الوحدة الصحية بقرية الحلف الشرقي يقع على مساحة تبلغ 1300 متر مربع، وتخدم 42 ألف نسمة في قرى كفر حلاوة والحلف الشرقي والتوابع.

المشروع وفر فرص عمل للأهالي

ووفر مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية الحلف الشرقي 300 فرصة عمل للأهالي، ويأتي ذلك المشروع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».