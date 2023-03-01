«الحياة الآن».. مباشر: إنشاء مركز شباب عزبة المناجاة بالشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرًا حول إنشاء مركز شباب عزبة المناجاة إحدى توابع الوحدة المحلية لقرية الإخيوة بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قالت شرين فرج، متطوعة بمبادرة «حياة كريمة» بالحسينية، إن مركز شباب عزبة المناجاة إحدى توابع الوحدة المحلية الإخيوة التي تضم 17 تابعا، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أقامت العديد من المشروعات في المحافظة مثل مشروعات محطات الرفع، مشروعات إنشاء وتطوير المدارس والوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية، فضلا عن مركز شباب عزبة المناجاة.

المركز يخدم السيدات والأطفال وليس الشباب فقط

وأضافت «فرج»، أن مركز شباب عزبة المناجاة يخدم السيدات والأطفال وليس الشباب فقط في كل الفروع والمجالات، موجهة الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل المجهودات والمشروعات التي تم إنشائها في محافظة الشرقية.

ومن جانبه، أشار محمد نصر الزير، أمين صندوق مركز شباب عزبة المناجاة بالحسينية، إلى أن مركز شباب عزبة المناجاة كان عبارة عن ملعب ترابي، وتم إنشاء المركز لكي يخدم كل القرى المجاورة للعزبة، موضحًا أن عزبة المناجاة تمثل أكبر تابع في الوحدة المحلية لقرية الإخيوة.

تفاصيل مشروع مركز شباب عزبة المناجاة

يذكر أنه تم إقامة مركز شباب عزبة المناجاة على مساحة 2660 مترا، ويضم ملعب خماسي وصالات لألعاب تنس الطاولة والبلياردو وجيم وكافيتريا، ويخدم قرى المناجاة أبو شميس، وحندوسة.