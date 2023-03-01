إصابة طفلة وسائق في حادث على طريق «المحلة - المنصورة»

أصيب سائق وطفلة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر تصادم سيارة ربع نقل، بسيارة سوزوكي على طريق الدائري «المحلة - المنصورة»، بالقرب من قرية محلة أبو علي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وسيارة سوزوكي على طريق «المحلة - المنصورة» بالقرب من قرية محلة أبو على بدائرة مركز المحلة.

تفاصيل الحادث

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وسيارة سوزوكي كانت مخصصة لنقل الأطفال بإحدى الحضانات، على طريق الدائري «المحلة - المنصورة» بالقرب من قرية محلة أبو علي، مما أسفر عن إصابة السائق، وطفلة بإصابات بالغة ومتفرقة، وجرها نقلها بمعرفة الأهالي، إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل السائق بواسطة سيارة الإسعاف.

رفع حطام الحادث

وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.