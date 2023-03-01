المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة نصف كيلو هيروين في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهما بترويج نصف كيلو هيروين، وحيازة سلاح ناري بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في حاز وأحرز مخدر الهيروين بوزن يصل إلى 500 جرام، بقصد الاتجار، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري «غير مششخن» فرد خرطوش، وطلقة نارية مما تستخدم في هذا السلاح دون أن يكون مرخصا له بحيازتهم أو إحرازهم.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بأنه وحال مروره الأمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وردت إليه معلومة مفادها ترويج المتهم للمواد المخدرة، فتوجه إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، كما عثر على سلاح وطلقات نارية.