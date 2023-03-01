محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. منظومة عالمية لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، نُفذت بسواعد شبابها، لتكون إضافة هائلة لقطاع النقل البحري وتتويجًا لمجهود استمر على مدار ثلاثين شهرًا، لوضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الذي يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030، فهي تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

كل ما تريد معرفته عن محطة تحيا مصر

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات، وهي قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وأيضًا للميناء الجاف في 6 أكتوبر المرتبط مع ميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.

وبدأت أعمال التشغيل التجريبي للمحطة والتي تعتبر أهم مشروعات النقل البحري الجاري تنفيذها، بدخول إحدى السفن العملاقة إلى أرصفة المحطة وتنزيل الحاويات من السفينة بواسطة أوناش الساحة العملاقة.

اللواء عبدالقادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأطراف، وصف محطة تحيا مصر بأنها أحد المشروعات العملاقة في مصر، وإيرادها سيدخل في خزانة الدولة المصرية، مؤكدًا أن المشروع بالكامل تمتلكه شركات مصرية.

«الوطن» رصدت على أرض الواقع، ما يتم من أعمال تشغيل بالمحطة بدخول أكبر السفن العملاقة، فبحسب تأكيد اللواء عبدالقادر درويش، تستقبل المحطة سفن لم تدخل ميناء الإسكندرية من قبل، الأمر الذي يساعد على دخول الميناء في التجارة العالمية، لذلك تم تطوير الميناء والممرات الملاحية والإرشادات أيضا، لجذب موانىء خارجية لزيادة العائد من الميناء وتزيد من طاقة استيعاب ميناء الإسكندرية للربع، موضحًا: «نستهدف 15 مليون طن سنوياً».

دخول المحطة الخدمة تم باختيار مجموعة من الشباب المصريين للعم في المحطة وجرى تأهليهم في مصر وخارجها لأن المحطة منفذة بأحدث التقنيات العالمية وبها 1500 موظف مستدام وتوفر 4500 وظيفة عمل غير مباشرة.

العمل بالمحطة يتم وفق مجموعة من معايير السلامة، وهو ما كشف عنه المهندس هاني البنا، مدير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المحطة: «دورنا تأمين السلامة والصحة للأفراد والمعدات حتى لا تحدث أي خسارة من خلال تقييم للمخاطر وتحديد نوع الخطر وتقييمه وضع طرق التحكم اللازمة وتدريب العاملين على التعليمات المتبعة للتقليل من الحوادث».

وفق ما رواه المهندس هاني البنا لـ«الوطن»، فالمحطة بها مجموعة من المديرين ذات كفاءة عالية في مجال الموانىء بما يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة.

تفاصيل جديدة كشفها محمود العربي، المدير التجاري للمحطة: «المحطة صممت لتستقبل أكبر أحجام السفن بما يعود بالنفع على الموانئ المصرية»، مفسرًا اسمها بكونها محطة متعددة الأغراض: «تعني تداول الحاويات والبضائع العامة وسفن الدحرجة الخاصة بالسيارات»، ويبلغ طول أرصفة المحطة 2.5 كيلو وتستقبل 8 سفن في نفس الوقت.