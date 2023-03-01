وزير الاتصالات يشارك في مائدة حول فرص ومتطلبات تحقيق تحول رقمي مستدام

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مائدة مستديرة اليوم، تضم الفريق الإداري المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولي للاتصالات مع وزراء الاتصالات المعنيين من ول الأرجنتين والبرازيل وماليزيا والسويد وتايلاند وأوغندا وغيرها، تم خلالها مناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمي مستدام، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023 الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس بمدينة برشلونة بإسبانيا.

أبرز الأولويات الوطنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفى كلمته، استعرض طلعت أبرز الأولويات الوطنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وزيادة حجم الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المصري من تحقيق التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين كفاءة العمل الحكومي، موضحا الجهود المبذولة لبناء قدرات الشباب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل رقمية متميزة.

حماية الأطفال على الإنترنت

وأوضح وزير الاتصالات، الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مختلف المجالات داخل 4500 قرية يقطنها 58 مليون مواطن، موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة وتنفيذ مبادرات للتنمية البشرية وبناء قدرات المواطنين والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعدد من الموضوعات ومنها حماية الأطفال على الإنترنت، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وفى سياق متصل التقى الدكتور عمرو طلعت مع ماتس جرنيارد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، حيث تم بحث فرص التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، كما عقد مباحثات مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

والتقى وزير الاتصالات، مع إيفان سو مدير عام وحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية بشركة ميديا تك Media Tek التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال أشباه الموصلات.

اجتماع مع رئيس شركة «إس تي مايكرو إلكترونكس»

كذلك عقد طلعت اجتماعا، مع جيرارد كرونين نائب رئيس شركة «إس تي مايكرو إلكترونكس»، الرائدة عالميا في مجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة تيجاس TEJAS الهندية الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات، وأرنوب روي مدير العمليات بالشركة، كما زار جناح الشركة في المعرض للتعرف على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.

كذلك التقى وزير الاتصالات، مع سو بريستون نائب رئيس الخدمات الاستشارية والاحترافية لمبيعات شركة HPE العالمية، ومحمد وصفي مدير الشركة بمصر، وليى راند مدير الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع ويندي مارس رئيس شركة سيسكو CISCO لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وباستورا فاليرو نائب أول رئيس الشركة، وريم أسعد نائب رئيس الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.