الفيوم تكثف حملاتها لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين، حملات تفتيشية مكثفة على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية في مراكز المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وعدم استغلال المواطنين، وذلك في إطار المتابعة لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بتحريك الأسعار لبعض المنتجات البترولية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

تفقد موقف القاهرة بمدينة الفيوم

وتفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، موقف سيارات القاهرة بمدينة الفيوم، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير المقررة، والاطمئنان على انتظام حركة السيارات، وعدم وجود أي شكاوى من المواطنين المترددين على الموقف، كما عقد السكرتير المساعد اجتماعاً مع رئيس مباحث المرور، ومدير مشروع النقل الجماعي والمواقف، ومسئولي الجهات ذات الصلة، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بآليات تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة.

التزام السائقين بالأجرة المقررة

في سياق متصل، أجرى المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، جولة تفقدية على مواقف سيارات الأجرة بمدينة سنورس، حيث تلاحظ عدم وجود أي شكاوى والتزام السائقين بالأجرة المحددة، وكلف رئيس المدينة رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة بالمرور المستمر لتفقد كافة مواقف سيارات الأجرة بنطاق كل قرية من قرى المركز، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير المقررة وعدد الركاب، والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد على التعريفة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تفقد محطات الوقود

وفي مركز أبشواي، قام نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، يرافقه عدد من رجال الشرطة والتموين والمواقف، بالمرور على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، وتلاحظ أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي شكاوى من المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة.

متابعة التزام السائقين

أما في مركز إطسا، فقام نائب رئيس المدينة بالمرور على مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارة المواقف، ومركز شرطة إطسا، لمتابعة التزام السائقين بقرار محافظ الفيوم بشأن التعريفة الجديدة، منبهاً على سائقي الأجرة الالتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة، كما تم التنبيه على المواطنين بعدم دفع أي زيادات في تعريفة الركوب، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التزام سائقي الأجرة بالتعريفة

كما تفقد ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، موقف طامية العمومي لسيارات الأجرة، ومواقف السيارات بقريتي دار السلام ومنشاة الجمال، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتلاحظ أنّ تسعيرة الركوب مستقرة ولا توجد مخالفات.

الالتزام بخطوط السير

كما قام المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بتفقد موقف سيارات الأجرة بالشواشنة، وموقف سيارات الأجرة بمدينة يوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، وخطوط السير المقررة، وتلاحظ عدم وجود أي شكاوى في هذا الشأن.

الالتزام بعدد الركاب

أما فى مركز ومدينة الفيوم، فقد قام نائب رئيس المدينة، يرافقه رئيس حي شرق الفيوم، بتفقد موقف «الفيوم - القاهرة»، وموقف سيارات «الفيوم - إطسا»، وموقف سيارات «الفيوم - سنهور»، وموقف سيارات «الفيوم - أبشواي»، وتلاحظ التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير المقررة وعدد الركاب.

جولة موسعة بالمواقف

كما قامت وحدة المتابعة الميدانية، برئاسة سالم فتيح، بجولة ميدانية موسعة شملت المرور على مواقف سيارات الأجرة بموقف القاهرة بالفيوم، وموقف طامية العمومي، ومواقف مدينة سنورس، وقريتي «سنهور وفيديمين»، ومواقف قرى «سيلا والعدوة وتلات» بمركز الفيوم، وموقف إطسا العمومي، ومواقف قرى «الغرق وقلمشاة وقلهانة» بإطسا، وموقف «الفيوم – بني سويف»، وموقف أبشواي العمومي، وموقف قرية «سنرو»، وتم التأكيد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات السائقين

كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بمخالفة تعريفة الركوب، عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة وهي 2168041، 2168042، 2168043،لإخطار الجهات المعنية بها لفحصها والتعامل الفوري معها.