«النقل»: تشغيل محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية بكامل طاقتها نهاية مارس

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بكامل طاقتها في نهاية شهر مارس الجاري، أو بعد عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن التشغيل التجريبي للمحطة منذ شهر في استقبال بعض المراكب لاختبار الأنظمة والأوناش والمعدات وأسلوب إدارة وتشغيل المحطة.

المحطة حديثة وذكية وخضراء وتعمل بأفضل الأساليب

وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال كلمته أثناء التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر»، بدخول سفينة من أكبر السفن العملاقة للمحطة، أن السفنية تحمل حوالي 10 آلاف حاوية، مؤكداً أن المحطة حديثة ذكية خضراء تعمل بأفضل الطرق والوسائل في شحن وتغريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو بضائع عامة بأحدث معدات الشركات العالمية.

شركات مصرية ومملوكة بالكامل لمؤسسات مصرية

وأكد وزير النقل، أن الأعمال الإنشائية للمحطة استغرقت عامين و6 أشهر في المرافق والمعدات وبعض المنشآت كالمخازن والورش، لافتاً إلى أن المحطة تم تنفيذها بشركات مصرية ومملوكة بالكامل لمؤسسات مصرية، ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري وهيئة قناة السويس، والسفنية التي دخلتها اليوم هي أكبر مركب تدخل ميناء الإسكندرية منذ أن تم إنشاؤه.

ونوه الفريق كامل الوزير، إلى أنه من المخطط أن يكون ميناء الإسكندرية من أكبر المواني في حوض البحر المتوسط.