«الحياة الآن».. مباشر: استمرار أعمال إنشاء مركز ذوي الهمم بمنشية سليمان في الجيزة

استعرض برنامج الحياة الآن، المذاع على قناة «الحياة» كواليس استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشية سليمان ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

إقامة المركز على مساحة 1000 متر مربع

ويٌقام مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشية سليمان التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة على مساحة 1000 متر مربع.

ويخدم المركز ذوي الهمم في 22 قرية بمركز أطفيح ووفر المشروع 300 فرصة عمل لأهالي منشية سليمان والقرى المجاورة لها.

تحسين حياة المواطنين

وحياة كريمة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية بالحضر.

وتستهدف المبادرة 4584 قرية في 20 محافظة، وتشمل 175 مركزا و28000 تابع ويستفيد منها 58 مليون مواطن، وتهدف حياة كريمة إلى تحسين حياة المواطنين في الأماكن الفقيرة وصولًا للحياة الكريمة في ظل الجمهورية الجديدة.