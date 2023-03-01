«الحياة الآن».. مباشر: إنشاء مركز شباب عزبة المناجاة بالشرقية

نشر برنامج «الحياة الآن» فيديو جديدا له على الصفحة الرسمية لقناة الحياة يتضمن إنشاء مركز شباب عزبة المناجاة إحدى توابع الوحدة المحلية لقرية الأخيوة بمركز الحسينية في الشرقية، وذلك على مساحة 2660 مترا مربعا.

فرج: المبادرة تستهدف تطوير كل القطاعات

من جانبها، قالت شيرين فرج، متطوعة بمبادرة حياة كريمة بالحسينية، إن المبادرة تعمل في مختلف القطاعات على مستوى المدينة، ولا تستهدف إنشاء مراكز الشباب وحدها لكنها قامت بتجديد الوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس.

وأضافت في تصريحات للبرنامج أن مركز الشباب لا يخدم الشباب وحدهم لكنه يخدم كذلك السيدات والأطفال في كل الأفرع والمجالات: «بنقدم الشكر للرئيس السيسي على كل المشروعات الجميلة اللي قدمها لنا هنا».