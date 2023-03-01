عامل «دليفري» إسباني يحتفظ بمومياء في غرفته 30 عاما.. عمرها 800 سنة

منذ ما يقرب من 30 عامًا، احتفظ أحد العمال السابقين في خدمات التوصيل المنزلي، بمومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها من 600 إلى 800 عام، داخل حقيبة عازلة للحرارة، وجرى توقيف العامل «خوليو سيزار»، من قبل شرطة البيرو الإسبانية، بعد أن صادرت المومياء.

المومياء عمرها 800 عام

المومياء تعود لحقبة ما قبل الإسبان، والمُقدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، حسب ما أوضحته وزارة الثقافة، كما أنها تعود إلى ذكر بالغ محنط من الجزء الشرقي من منطقة بونو في جبال الإنديس البيروفية على بعد ما يقرب من 1300 كم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ليما، وفق ما نُشر على موقع «سكاي نيوز».

وعثرت الشرطة، على المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها في إحدى حدائق بونو، وعبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح العامل السابق خوليو سيزار بيرميخو، أن المومياء التي كان يُطلق عليها «تحببًا» اسم «خوانيتا»، كانت محفوظة منذ «ما يقرب من 30 عامًا» في منزله العائلي، مشيرًا إلى أن والده حصل عليها من شرطي كان مدينًا له بالمال.

تحليل جمجة المومياء

«كانت موجودة في غرفتي تنام إلى جانبي وكنت اعتني بها وأحفظها، كانت صديقتي الروحية» حسب ما أوضحه العامل السابق، وبحسب وزارة الثقافة، فإن المومياء تعود إلى «خوان وليس خوانيتا»، وذلك بنتيجة تحليل سريع للجمجمة أثبت أنها عائدة لرجل لا يقل عمره عن 45 عامًا.

التبرع بالمومياء لمتحف محلي، كان هدف الشاب خوليو سيزار بيرميخو، الذي نفى أي نية لبيعها، مؤكدًا أنه كان ينقلها في حقيبة ظهر عازلة حراريًا ليعرضها أمام أصدقائه، وأمرت وزارة الثقافة فوراً بمصادرة المومياء، لحماية التراث وحفظه، وتزخر منطقة البيرو بالتراث العائد لحقبة ما قبل الإسبان.

ويعد من أشهر الوجهات السياحية فيها قلعة ماتشو بيتشو المشيدة في القرن الخامس عشر على يد الإمبراطور باتشاكوتيك في حقبة حضارة الإنكا قرب كوسكو جنوب، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.