الكاتب الصحفي محمد كمال يجري جولة بجريدة الوطن لعرض برنامجه الانتخابي

أجرى الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات النقابة لعام 2023، اليوم، زيارة لجريدة الوطن، وكان في استقباله أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن، في إطار جولته الانتخابية التي يجريها في العديد من الصحف.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأعرب محمد كمال، خلال زيارته، عن خالص تقديره لمؤسسة الوطن والعاملين بها، مطالبا بدعمه في انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة، بعد عرضه مقتطفات من برنامجه الانتخابي عليهم، متعهدا بتنفيذ جميع وعوده حال فوزه في الانتخابات.

ولفت «كمال»، إلى سعيه لحل جميع المشكلات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية الإخبارية، وتذليل العقبات أمام الزملاء لممارسة عملهم بشكل يسير، موضحا أن الزميل الصحفي هو شاغله الأول، مؤكدا أنه بصدد إعلان حزمة من الخدمات غير المسبوقة في نقابة الصحفيين.

محمد كمال يعلن ترشحه لانتخابات الصحفيين

وكان الكاتب الصحفي محمد كمال، أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ترشحه لمقعد عضو مجلس نقابة الصحفيين فوق السن بانتخابات النقابة لعام 2023.

وخلال جولته بجريدة الوطن، أكد «كمال»، أن أولى أولويات عمل أجندته حال فوزه بمقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين، هي تخصيص شعبة تابعة للنقابة تختص بالمواقع الإخبارية، من شأنها إتمام عملية إلحاق العاملين بها بنقابة الصحفيين، كونها مؤسسة صحفية مستوفية إجراءاتها القانونية، وحاصلة على كل التراخيص والسندات القانونية التي تؤهلها للعمل الصحفي، وملتزمة بجميع ضوابط ومعايير الشرف الإعلامي.