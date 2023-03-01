الحبس سنة لمتهم بحيازة طلقات نارية في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، متهم بحيازة طلقات نارية في مدينة نصر، بالحبس مع الشغل سنة، وتغريمه ألف جنيه.

صدور الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد لطفي وكيل النيابة ومحمد طه أمين السر.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز ذخائر (طلقة) تستعمل في الأسلحة النارية المشخنة بغير أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازها.

ضبط المتهم

وشهد النقيب، معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه نفاذا للإذن الصدر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على طلقة وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.