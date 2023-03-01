قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC.. أبرزها «تحت الوصاية» لمنى زكي

أسابيع قليلة تفصلنا على استقبال شهر رمضان الكريم، ويبدأ الماراثون الرمضاني والمنافسة للعديد من القنوات الفضائية التي تعرض الأعمال الدرامية المتنوعة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز مسلسلات رمضان 2023 التي تعرض علي شاشات dmc.

مسلسل «جعفر العمدة»

تعرض قناة dmc على شاشتها مسلسل «جعفر العمدة»، للفنان محمد رمضان والذي يشارك في بطولته كل من زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

مسلسل «تحت الوصاية»

كما تعرض قناة dmc مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والتي تجسد من خلاله دور أرملة تضطرها الظروف في التنكر في زي رجل والعمل في الصيد.

مسلسل «تحت الوصاية»، بجانب منى زكي، يضم عدد من النجوم أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل «سوق الكانتو»

كما يعرض «سوق الكانتو» للفنان أمير كرارة علي شاشةdmc، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، ومها نصار وعبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل «الصفارة»

ويعرض مسلسل «الصفارة» لأحمد أمين والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة علي شاشة dmc، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن وهم طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.