القصة الكاملة لجريمة فيديو الـ120 ثانية.. 8 أشخاص يعتدون على شاب بطريقة مروعة

120 ثانية مدة فيديو رصدته كاميرات المراقبة الموجودة أعلى الجدران بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، عندما تعرض الشاب «نوفل. ج» في العقد الثالث من العمر، للاعتداء المبرح على يد 8 أشخاص استوقفوه خلال سيره في الشارع في ظلام الليل لسرقة هاتفه المحمول عنوة منه وتركوه ينزف في دمائه وفروا هاربين.

120 ثانية لخصت الواقعة

كانت عقارب الساعة تشير إلي العاشرة مساء، توجه الشاب إلي ديوان قسم شرطة ثالث مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة أمام المقدم أحمد أبو سنة، والإدلاء بأقواله عن ما حدث ليلة الاعتداء عليه من قبل 8 أشخاص وأحدثوا إصابته، واستولوا على الهاتف المحمول الخاص به، وذلك بأحد شوارع المدينة دائرة القسم ولاذوا بالفرار، وجرى ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض مستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم امام اللواء طه فودة مدير قطاع شرق القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة وخضع المجني عليه للرعاية الطبية لخطورة حالته.

النيابة تواجه المتهمين بتحريات المباحث

في اليوم التالي، اصطحبتهم قوة أمنية من قسم الشرطة إلي مقر نيابة مدينة نصر الجزئية للتحقيق في الواقعة، وأدلوا بتفاصيل الواقعة أن الهاتف المحمول الذي تمت سرقته من المجني عليه تم بيعه إلى أحد الأشخاص (سيئ النية)، بمبلغ مالي بسيط.

وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وجرى ضبطه، وقررت النيابة العامة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وواجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، فيما أمرت بعرض المتهمين جميعًا على مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه.

الموقف القانوني للمتهمين

أوضح المحامي عامر حسن الخبير القانوني في حديثه لـ الوطن عن تلك الواقعة وإجراءات محاكمتهم المتوقعة أن المادة 318 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه، بينما السرقة بالاكراه في القانون المصري هي عبارة عن سرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب في نفوس الضحايا وجميع المواطنين، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون إما مادية أو معنوية.

وتتمثل عقوبة السرقة بالاكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه، وفقا لنص مادة السرقة بالاكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.