ماذا قالت المتهمة بانتحال صفة طبيبة في المطرية؟ أجرت 30 عملية ولادة قيصرية

قضت سيدة أربعينية تدعى «ندى» 3 ساعات متصلة أمام جهات التحقيق، بتهمة النصب، إذ انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد وتعريض حياة المرضى للخطر بإجراء عمليات متعددة للنساء ومن بينها ولادة قيصرية، وأن المتهمة نفذت ما يزيد عن 30 عملية للسيدات في المطرية وعين شمس، رغم أنها خريجة دبلوم فني.

سيدة بالمطرية تنتحل صفة طبيبة

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة صباح اليوم، إنها استغلت خبرتها في مساعدة النساء خلال عمليات الولادة، وقررت أن تتربح من هذا الموضوع فدشنت صفحة على فيسبوك أعلنت خلالها أنها طبيبة نساء وتوليد وأنها تقدم خدمات بأسعار زهيدة وتساعد غير القادرين، وكتبت رقم هاتفها في هذا الإعلان، وكانت تتلقى عشرات الاتصالات.

أجرت عمليات ولادة قيصرية

وأضافت المتهمة أنها كانت تستقل المرضى في غرفة داخل شقتها بالمطرية، وأنها جهزت تلك الغرفة بالأدوات الطبية الخاصة، وكانت تكشف عن المرضى وتكتب لهم العلاج على أوراق مطبوع عليها أنها طبيبة نساء وتوليد، كما أجرت عشرات العمليات الخاصة بأمراض النساء داخل العيادة، وفي بعض المستشفيات الخاصة التي لا تعرف حقيقة انتحالها صفة طبيبة.

الطبيبة المزيفة خريجة دبلوم فني

قررت النيابة العامة حبس سيدة المطرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب، وواجهت النيابة المتهمة بتحريات المباحث التي أكدت انتحالها صفة طبيبة وأنها خريجة مؤهل متوسط (دبلوم فني)، وليس لها أي صلة بمهنة الطب سوى الخبرة لمعاونتها أحد الأطباء منذ عدة سنوات قبل أن تنفصل عنه وتنتحل صفة طبيبة نساء وتوليد لجني أرباحًا من نشاطها الآثم.

عقوبة انتحال صفة طبيبة

وعن العقوبة المتوقعة على سيدة المطرية قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، ينص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب.

وفي المادة 10 من القانون نصت على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».