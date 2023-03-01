«الأرصاد» تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة: شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يكون حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائلا للحراراة على السواحل الشمالية الغربية، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، اعتبارا من غد الخميس، تشمل انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحراراة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً بارد ليلاً، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً.

توقعات طقس الخميس 4 مارس 2023

توقعات طقس الجمعة 3 مارس 2023، تتضمن وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الجمعة والسبت 5 و6 مارس 2023

أما يومي الجمعة والسبت، فتشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة الخميس 2 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة السبت 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.