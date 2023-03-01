«تحالف العمل الأهلي» لقناة الحياة: 500 ألف «كارت خير» للأسر الأكثر احتياجا في رمضان

أكدت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يقدم كروت الخير للمحتاجين وعددها 500 ألف كارت وسيتم شحن كل كارت بـ800 جنيه وتوزيعها على الأسر التي لن تستلم كراتين رمضان وترغب في شراء احتياجاتها بنفسها من منافذ وزارة التموين أو المنافذ العامة.

تبرعات المساهمين تزيد عدد كروت الخير

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن تبرعات المساهمين تزيد عدد كروت الخير التي سيتم توزيعها، مؤكدة أنه تم تأمين الموارد المالية اللازمة لـ500 ألف كارت.

وأشارت إلى أن التحالف يقبل التبرعات من أجل إضافتها لكروت الخير، التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

التحالف يهدف لعمل حالة تكافل اجتماعي

ولفتت إلى أن شعار التحالف وحملة الدعم الغذائي في رمضان هو «كتف في كتف»، لافتة إلى أن التحالف يهدف لعمل حالة تكافل اجتماعي بين المواطنين.