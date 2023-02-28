منى زكي تشارك في مسلسلات رمضان 2023 بـ«تحت الوصاية».. إليك قصة العمل

تواصل الفنانة منى زكي، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «تحت الوصاية»، إذ يُعتبر أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، وتُجسد دور ربة منزل تُدعى «حنان»، في عمر الثلاثينيات.

وتظهر منى زكي، في مسلسل تحت الوصاية، أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، أم لطفلة رضيعة وابنها ذو الـ9 سنوات فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

منى زكي تؤكد أهمية تمكين المرأة

«تمكين المرأة» أحد أبرز قضايا مسلسل «تحت الوصاية» ضمن مسلسلات رمضان 2023، في رسالة تأكيدية على أهمية دور المرأة وتمكينها في جميع أنشطة المجتمع، من خلال المعالجة الدرامية للعمل الذي يقدم نموذجًا لسيدة تتخلى عن أنوثتها وتمتهن مهنة الصيد، لتخوض مغامرة بدخولها في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها في المجتمع بعد وفاة زوجها وعائلها الوحيد بداية من معانتها في أروقة (المجلس الحسبي سعيا وراء حقها الحفاظ على حقوق طفليها القصر والإنفاق عليهما، ومعانتها كامرأة عملها في عالم ذكوري لا تطاله قدم امرأة سعيا وراء الرزق.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل «تحت الوصاية» يُشارك في بطولته نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، خالد كمال، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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