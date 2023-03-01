مع بداية شهر مارس، يبدأ الآلاف من الأهالي في مختلف محافظات جنوب الدلتا، في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، فضلًا عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء الميكانيكي القديم، من خلال الكثير من الطرق التي وفرتها شركة الكهرباء، تسهيلًا على المواطنين حتى لا يضطروا لانتظار محصل الكهرباء، فضلًا عن إدخال القراءة بدقة تجنبًا للتسجيل الخاطئ.

وتستعرض«الوطن» طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جنوب الدلتا لشهر مارس 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، للاستعلام ودفع الفواتير في الوقت المحدد تجنبًا لفرض غرامات تأخير عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

وأتاحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للإبلاغ عن القراءة، روابط إلكترونية لتسجيل قراءة العداد، فضلًا عن روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال 7 خطوات كالتالي:

الدخول على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للإبلاغ عن القراءة من خلال الضغط هنـا. اختيار على أيقونة الخدمات. الضغط على الاستعلام عن الفواتير من خلال قائمة الخدمات الذكية إذا كنت ترغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد. إدخال رقم العداد والمكون من 13 رقمًا. إدخال رمز التأكيد الظاهر على الشاشة. ثم الضغط على عرض كل الفواتير في حالة الرغبة بمراجعة جميع الفواتير، أو الضغط على عرض الفواتير غير المدفوعة في حالة معرفة قيمة الفواتير غير المدفوعة. اختيار إرسال القراءات من قائمة الخدمات الذكية إذا كنت ترغب الإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للإبلاغ عن القراءة

وتتيح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للإبلاغ عن القراءة، إلكترونيًا من خلال موقع الشركة الرسمي، حيث يبدأ موعد تسجيل القراءات من يوم 5 وحتى يوم 15 من كل شهر، من خلال الضغط هنا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الآتي:

الدخول على رابط وزارة الكهرباء من خلال الضغط هنا.

اضغط على اختيار الخدمات.

اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

اضغط على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ثم أدخل البيانات المطلوبة، التي ستظهر فورًا.