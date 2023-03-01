الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء مارس 2023 باسم المشترك

بدأ نحو 29 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بمحافظات الجمهورية، اليوم، البحث والاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك شهر مارس 2023 تمهيدا لدفع قيمة الفاتورة بالوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء على مستوى فروع وإدارات شركات التوزيع.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددا من الآليات التي يجب على مشتركي أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهرمارس 2023 باسم المشترك، عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء https://www.eehc.gov.eg/eehcportal، والضغط على قسم الخدمات، ثم الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة، وكتابة البيانات «الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها العميل، والرقم القومي المكون من 14 رقما، ورقم العداد المكون من 10 أرقام»، ثم الضغط على زر الاستعلام.

شركات توزيع الكهرباء

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنّ لديها 9 شركات تابعة، وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».