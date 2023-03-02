ما هي الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي؟.. أبرزها أمريكا والبرازيل

توجد عدة دول تطبق التوقيتين الشتوي والصيفي، لكن غير متفق على بداية موحدة في مختلف الدول العربية، واعتمدت المملكة المغربية التوقيت الصيفي طوال العام منذ عام 2018.

العمل بالتوقيت الصيفي في بعض الدول العربية

أما دولة سوريا فتبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من مارس، على أن ينتهي في شهر أكتوبر، والدولة الفلسيطينة تعمل على تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بداية من آخر جمعة في شهر مارس، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من سبتمبر، بحسب موقع طقس العرب.

أما دولة لبنان فتعمل على تطبيق التوقيت الصيفي منذ الأحد الأخير في مارس حتى الأحد الأخير من أكتوبر، لكن تختلف التوقيتات في الدول الأجنبية.

تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في الغرب

وتطبق دولة البرازيل العمل بالتوقيت الصيفي منذ الأحد الأخير في مارس وينتهي في الأحد الأخير من أكتوبر، أما الاتحاد الأوروبي فيعمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الأحد الأخير في شهر مارس وينتهي في الأحد الأخير من أكتوبر، وتم التصويت لإلغاء التوقيت الصيفي في عام 2021 لكن لم يجر التصديق على القانون حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في الأحد الثاني في مارس، وحتى الأحد الأول في نوفمبر، وفي إستراليا يجرى العمل به في الأحد الأول من أكتوبر حتى الأحد الأول من أبريل، عدا ولايتي أستراليا الغربية والمقاطعات الشمالية.