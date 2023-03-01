اعترافات المتهمين بسرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر فى الغربية

«كنا بنسرقهم عشان نبيعهم خردة».. كلمات قالها المتهمون في قضية سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بالغربية، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

أسلوب كسر الأقفال

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية قاموا بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، بأسلوب كسرالأقفال.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين، وعدد 2 سلاح أبيض «مطواه»، و2 مركبة «توك توك»، والأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، كما أقروا بارتكابهم عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول محمود عبدالله المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار إلى أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.