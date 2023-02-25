اعترافات المتهمين بالاتجار بالعملات الأجنبية بالقاهرة: جمعنا 1.9 مليون جنيه

«كنا بناخد الفلوس من الناس اللي شغالة في الخارج بالعملة الأجنبية ونوصلها لأهلهم فلوس مصرية عشان نكسب فرق سعر العملة»، هكذا اعترف المتهمين في قضية حيازة العملات الأجنبية والاتجار بها بالقاهرة أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

1.9 مليون جنيه تقريبا

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمنطقة عابدين بالقاهرة تخصصوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد، وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

واعترف المتهمون بحيازتهم مبلغ مالي 1,900,000 مليون جنيه تقريبا.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني قال المحامي محمود عبدالله أن نص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن كل من يتاجر بالعملات الأجنبية مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.