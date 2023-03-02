رئيس «اتصالات النواب»: رصدنا عشرات المنصات التي لا تناسب أخلاقيات المجتمع

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تلقى عددا من البلاغات تشير إلى وجود منصات على «التيك توك» تتعارض مع قيم المجتمع المصري وأخلاقه، هذا بجانب مارصده الباحثين البرلمانيين التابعين للجنة.

اتخاذ إجراءات قانونية

وقال «بدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذة التجاوزات جرى الإبلاغ عنها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدى لهذه الظاهرة.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن هذة الإجراءات إغلاق الأكونت الخاص بصاحب المنصة، وإبلاغ الجهات المختصة للتحري عن صاحب المنصة ومحاسبته.

وأكد النائب أحمد بدوي، ضبط أكثر من 100 أكونت عبر تطبيق «التيك توك» تقدم فيديوهات خادشة للحياء، وأخرى لا تقدم محتوى يناسب الأسرة المصرية.

تطبيق التيك توك في مصر

وقال تعقيبا على مقترح حظر تطبيق التيك توك في مصر: لا نملك إجراء ذلك، لكننا نعمل دائما على متابعة هذه المنصات لمواجهة الحالات الشاذة.

ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير ذلك.