أحمد المسلماني: النازية موجودة من قبل هتلر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك فيلسوفا كبيرا يدعى فريدريك نيتشه توفي عام 1900 وقبل وصول هتلر للسلطة بثلث قرن وبالرغم من ذلك اعتبروا نيتشه فيلسوفا نازيا.

النازية موجودة من قبل هتلر

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن موضوع النازية كان موجودا قبل هتلر وأنهم كانوا يعتقدون بتفوق الجنس الآري، مشددًا على أن التطرف الآري موجود من قبل هتلر.

ولفت المسلماني إلى أن الموسيقار العالمي الشهير فاجنر كان ينتمى لهذا التطرف الآري، مشيرًا إلى أن نيتشه كان أصغر منه سنًا وعلى العكس كان يرى الديمقراطية الأوروبية أهم بكثير ولم يكن يؤمن بالتطرف الآري الذي تحول للفكر النازي فيما بعد.

شقيقة نيتشه تزوجت متطرفا نازيا

وأشار إلى أن إليزابيث نيتشه شقيقة الفيلسوف نيتشه كانت مؤمنة بفكرة تطور الجنس الآري وأن الجنس الألماني هو أعظم جنس في العالم وأن كل الأجناس في العالم أقل من الآري، لافتًا إلى أنها تزوجت متطرفا آريا وذهبا لأمريكا اللاتينية وأقاما هناك مجمعا آريا متطرفا ولم ينجحا في إقناع مستثمر لدعم هذا المشروع فتخلص زوجها من حياته ورجعت هي ألمانيا من جديد.

ولفت إلى أنها كانت تحب أخاها بشدة ولكنها تختلف معه في الفكر بسبب تشجيعها للفكر الآري، لافتًا إلى أن ألزهايمر بدأ في السيطرة على نيتشه في نهاية حياته وبدأ يفقد قدرته على التركيز وفقد قواه العقلية واستغلت شقيقته هذا الموضوع وبدأت تتدخل في كتبه وحصلت على حقوق كتبه من دور النشر وكتبت كتابا أطلقت عليه «إرادة القوة» وزعمت أن ما فيه هو آخر ما كتب نيتشه.