حادث قنا اليوم.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 على طريق «قنا - سفاجا» الصحراوي.

بلاغ بحادث قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم «8613 ص ا ج» عند الكيلو 27 على طريق «قنا - سفاجا».

وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

أسماء ضحايا ومصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع كلا من ماركو عنتر، 22 عاما، وبيشوي عطا الله، وجثة مجهولة الهوية، بينما أصيب في الحادث سيد ذكي أبو المجد، 41 عاما، بكدمات وسحجات، وأحمد فاوي عبد القادر، 43 عاما، وجرجس لطفي سالم، 23 عاما، وعبد النور رفعت ذكي، وهدرا طلعت شاكر، وجرجس سعيد، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تقرير المرور حول أسباب الحادث.