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الإعلامية سارة حازم: الصراع بين الولايات المتحدة والصين بدأ في الظهور للعلن

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:57 م | الأربعاء 01 مارس 2023
الإعلامية سارة حازم

الإعلامية سارة حازم

قالت الإعلامية سارة حازم، إن هناك صراعا بين الولايات المتحدة والصين بدأت تظهر ملامحه بشكل واضح، وارتفعت حدة التصريحات بتراشق بين الطرفين واتهامات خطيرة ومواقف متباينة تنذر أننا ربما ندخل مرحلة أكثر تطورا بشكل الصراع بين الطرفين.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كل الزوايا» على شاشة ON: «اعتبر البعض الصراع بين الدولتين حربا باردة كانت خفية لسنوات، لكنها بدأت تظهر للعلن بشكل كبير خصوصا في الأيام الأخيرة، الساعات اللي فاتت كان آخرها الخناقة بين الطرفين على تطبيق تيك توك الصيني اللي بيستخدمه 1.2 مليار شخص حول العالم».

حظر تيك توك

وتابعت: «تيك توك بالفعل تم حظره على الأجهزة الحكومية الأمريكية لمخاوف تتعلق بالأمن ويتهمون التطبيق إنه بيجمع البيانات لأغراض سياسية، والشركة الصينية بتحاول تطمئن المواطنين إن المعلومات التي يتم جمعها من أو عن المستخدمين تخزن في الولايات المتحدة وليس الصين».

كوفيد 19 والصين

واستطرد: «منذ ساعات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال إن الوكالة الاستخباراتية تعتقد إن كوفيد 19 نشأ على الأرجح من مختبر تابع للحكومة الصينية».

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