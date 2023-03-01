«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدايًة من الجمعة المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا، حيث أنها تتجاوز حاجز الـ 32 درجة، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن طقس الجمعة سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بعد تراجع تأثير المنخفض الحار القادم من صحراء الجزيرة العربية.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة سبق وتكرر من قبل خاصة خلال شهر مارس، ولكنها كان بقيم أقل من القيم الحالية، نظرا لأن أواخر فبراير وبداية مارس، تعتبر بداية فترة انتقالية من فصل الشتاء للوصول إلى شهر الربيع الذي سيبدأ جغرافيا خلال 20 يوما من الآن.

وحذرت من أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التقلبات الجوية بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وذلك حتى خلال فصل الربيع وبداية فصل الصيف جغرافيا، موضحة خلال تقرير تفصيلي صادر عنها، درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة الخميس 2-3- 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة3-3- 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة السبت4-3- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

درجات الحرارة الأحد 5-3- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.