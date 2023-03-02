رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو للمستهلك 75 جنيها.. و«البانيه بـ 160»

تشهد أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق، اليوم، وسط ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية في ظل تراجعها الأيام الماضية، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة سجلت 68 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها، وبالنسبة لسعر أوراك الدجاج سجلت 80 جنيها للكيلو، والبانيه بـ 160 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

وتابع «السيد» أن أسعار الدواجن البرازيلي بلغت 65 جنيها، ومتوفرة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان»، فيما سجل سعر الكتكوت اليوم 18 جنيها.

استقرار في أسعار الدواجن

وتوقع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استمرار استقرارا أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ثبات الأسعار نتيجة زيادة المعروض في الأسواق تزامنا مع ضخ الدولة كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية ما خلق حالة من التوازن.