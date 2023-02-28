أسعار الدواجن للمستهلك اليوم.. الكيلو يبدأ من 73 جنيها

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك تشهد تراجعًا يوميًا في المزارع والأسواق، ما أثر بشكل كبير على تراجع جميع مشتقات الدواجن في جميع المحال التجارية والسلاسل المختلفة.

وتراوحت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، بين 73-75 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

- تراوحت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك بين 73 و78 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 100و110 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات بين 45 و48 جنيهًا للكيلو.

- بلغ كيلو أوراك اليوم بين 73 لـ78 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الهياكل اليوم 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكبد والقوانص 78 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة اليوم نحو 47 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 150 و180 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم تراجع كبير ومستمر خلال الأسابيع المقبلة، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق بين 16 إلى 20 جنيهًا، واستقر سعر الكتكوت البلدى عند 7 جنيهات، في ظل توقعات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بحدوث مزيد من التراجع في أسعار الدواجن والكتاكيت خلال الأسابيع المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان.