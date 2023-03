مشهد مرعب لأسماك القرش أثناء حصار مركب صيد بأمريكا.. تأكل أي شيء أمامها

تجمعت العشرات من أسماك القرش في حالة جنونية حول مركب صيد، للوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادين، بهدف اصطياد أسماك التونة، ما أصاب الصيادون في ولاية لويزيانا الأمريكية من هول منظر أسماك القرش، التي بدت تبحث عن طعام، وكأنها تلتهم من يواجهها.

صور ديلون ماي، أحد الصيادين، مقطع فيديو للحادثة، مشيرا إلى أنه كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان، فاعتقدوا أنها حركة أسماك التونة، ولاحقا اكتشفوا أن الضجيج سببه تجمع أسماك القرش حولهم: «الحالة أثارت رعب من كانوا على المركب»، بحسب سكاي نيوز عربية.

Video shows fishing boat caught in middle of massive shark feeding frenzy off Louisiana coast ???? pic.twitter.com/CGP3BS27Wn