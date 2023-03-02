مشهد مرعب لأسماك القرش أثناء حصار مركب صيد بأمريكا.. تأكل أي شيء أمامها

تجمعت العشرات من أسماك القرش في حالة جنونية حول مركب صيد، للوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادين، بهدف اصطياد أسماك التونة، ما أصاب الصيادون في ولاية لويزيانا الأمريكية من هول منظر أسماك القرش، التي بدت تبحث عن طعام، وكأنها تلتهم من يواجهها.

حركة أسماك القرش تشبه غليان المياه

صور ديلون ماي، أحد الصيادين، مقطع فيديو للحادثة، مشيرا إلى أنه كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان، فاعتقدوا أنها حركة أسماك التونة، ولاحقا اكتشفوا أن الضجيج سببه تجمع أسماك القرش حولهم: «الحالة أثارت رعب من كانوا على المركب»، بحسب سكاي نيوز عربية.

Video shows fishing boat caught in middle of massive shark feeding frenzy off Louisiana coast ???? pic.twitter.com/CGP3BS27Wn — New York Post (@nypost) March 1, 2023

غذاء أسماك القرش

يمكن أن تعيش أسماك القرش، لمدة تصل إلى 6 أسابيع، دون تناول أي طعام يذكر، لكنها تدخل بعد ذلك مرحلة الاحتياج إلى الأكل، وتبدا البحث عن مصدر غذائي مهما كانت طبيعته، إذ يمكنها أن تأكل أي شيء في طريقها، فقد عثر في بطونها عديد من القروش، على مكونات غريبة، مثل الإطارات، وفي حال عدم توافر أي إمدادات من اللحوم في المنطقة، يلجؤون على الفور إلى التهام النباتات البحرية.

وتوصلت دراسة أجرتها جامعة ميامي، اعتمدت على تتبع تحركات الأسماك المفترسة في منطقة الساحل الجنوبي لفلوريدا، إلى أن المصطافون يسبحون في المياه الخاصة ببعض مناطق الحضر، فيما تتحرك أسماك القرش على بعد مسافة قصيرة منهم دون أي إدراك لذلك الوضع الخطير.

وتتبعت الدراسة 3 أنواع من أسماك القرش، وهي: «الثور» و«الحاضن» و«أبو مطرقة الكبير»، عن طريق تثبيت مجموعة من أجهزة الإرسال الصغيرة بأجسادها، ومراقبة تحركاتها لعدة سنوات.

وتوقع الباحثون، ابتعاد أسماك القرش عن تلك المناطق المزدحمة بالبشر، على غرار ما تفعله الحيوانات البرية الكبيرة، إلا أنهم اكتشفوا أنها تقضي وقتا طويلا في نفس المياه التي يحب الناس السباحة فيها.