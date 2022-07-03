محافظ جنوب سيناء ينفي تعرض سائحة أجنبية بشرم الشيخ لهجوم أسماك القرش

نفى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خبر نشرته إحدى الصحف الأجنبية بشأن تعرض سائحة إنجليزية لهجوم أسماك القرش، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الخبر غير صحيح، ولم تتعرض أي سائحة أو سائح أجنبي لهجمات خلال هذا الأسبوع أو الأيام الماضية.

إثارة بلبلة

وناشد المحافظ جميع مراسلي الصحف والجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة البالغة، واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المؤكدة، لعدم إحداث بلبلة تضر بالحركة السياحية وتثير الذعر والقلق بين جموع السائحين.

خبر غير صحيح

وأضاف أن إحدى الصحف البريطانية نشرت خبرا غير صحيح، يفيد وفاة إحدى السائحات، عمرها 68 عاما، إثر مهاجمة سمكة قرش لها بأحد شواطئ شرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة، أن الخبر عار تماما من الصحة، ولا توجد أي حوادث على الإطلاق تعرض لها سائحون، لافتا إلى أن جميع السائحين في شرم الشيخ ينعمون بصفو الجو والهدوء، ويمارسون جميع أنشطتهم اليومية المعتادة طبقا لبرامجهم السياحية، خاصة الأنشطة البحرية، ويعربون عن سعادتهم بالمدينة ومناخها الساحر وجوها المعتدل وشواطئها الهادئة.