وزيرة البيئة تلتقي نظيرها الأردني عبر «الفيديو كونفرانس» لبحث سبل التعاون

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، بالدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر الفيديو كونفرانس، استكمالًا لزيارتها الأخيرة لدولة الأردن والتي جاءت تلبية لدعوة الأميرة عالية بنت حسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة.

حرص مصر على تقديم الدعم للجانب الأردني

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان، أن الاجتماع استعرض المبادرة التي أطلقتها دولة الأردن والمتعلقة «بمترابطة المناخ واللاجئين» وبعض النقاط التي يمكن من خلالها تطوير تلك المبادرة للوصول بها إلى Cop28 في دولة الإمارات، مؤكدة حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردني في تلك المبادرة، خاصة الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بشكل حاد ومن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بسبب موجات اللجوء المناخي أو السياسي.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإسراع بالعمل في هذه المبادرة بحلول مؤتمر المناخ Cop28، مؤكدة أهمية هذه المبادرة العالمية وضرورة التركيز على المعلومات الخاصة بها والسياسات المرتبطة بها من أجل تطبيقها.

وتابعت وزيرة البيئة أنه من أجل تنفيذ هذه المبادرة يجب التركيز على شقين أحدها خاص باللجوء المناخي والشق الخاص بالحروب والمنازعات، وضرورة الربط بين المناخ واستخدام الموارد الطبيعية.

سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية والحفاظ عليها

من جانبه، أشار وزير البيئة الأردني إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق تلك المبادرة هو وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي ولديها موجات تدفق للاجئين بسبب الأزمات والحروب في مناطق العالم المختلفة والتي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير ومنحها الدعم الفني والمالي من خلال تقييم مدى الضرر الذي يجتاح مثل هذه الدول، مضيفًا أن تدفق اللاجئين يمثل عبئًا كبير على الدول المستضيفة حيث يتم استهلاك مواردها واستنزاف مصادر الطاقة بها وكافة خدماتها.

كما أبدى وزير البيئة الأردني تطلعه إلى التجربة المصرية في مجال المحميات، ورحب بالتعاون مع الجانب المصري وعرض التجربة الأردنية في هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين.

يذكر أن اجتماع وزيرة البيئة بنظيرها الأردني خلال زيارتها الأخيرة لدولة الأردن الشقيقة شهد بحث تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني في مجالات سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين في تلك المجالات، مشيرة إلى الاتفاق مع الجانب الأردني على التوأمة في محمية وادي الريان بمصر وسيتم تحديد آلية التنفيذ قريبا، معربة عن سعادتها بوجود ممثل من المؤسسة الملكية لحماية الطبيعة خلال زيارتها لمحمية المأوى للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن للاطلاع على التجربة الخاصة بإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع، خاصة وأن محافظة الفيوم بصدد تنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم».