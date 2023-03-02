محافظ سوهاج يجري حركة تنقلات جديدة بعدد من الوحدات المحلية

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارا جديدا ، تضمن حركة تنقلات بعدد من الوحدات المحلية، وذلك لمصلحة العمل.

تغييرات في الوحدات المحلية بسوهاج

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف أحمد السيد محمد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لتسيير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف أحمد محمود أحمد حسن سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتكليف أحمد صابر جاود رئيس قرية مشطا بالعمل سكرتيرا للوحدة المحلية بمركز طما، وتكليف أحمد ثابت عبدالرحيم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية مشطا بطما.

تضمن قرار المحافظ أيضا تكليف فراج مراد أحمد عبد العال من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية روافع القصير بمركز سوهاج، وتكليف جاب الله أبو الفتوح جاب الله من العاملين بديوان عام المحافظة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بمركز المنشاة وذلك لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار.

الارتقاء بمستوى الخدمات

أكد اللواء طارق الفقي أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.