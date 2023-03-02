أستاذ إدارة أعمال: سيناء تشهد استثمارات بـ600 مليار جنيه في معركة التطوير

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إنّ سيناء شهدت العديد من الإنجازات، إذ إنّها في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات شهدت معركة التحرير، أما اليوم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد معركتين مهمتين وهما «التطهير والتطوير»، لافتًا إلى أن مصر انتصرت في معركة التطهير ودمرت البؤر الإرهابية في شمال سيناء التي استغلت الفراغ السكاني الموجود فيها وحرمانها من الخدمات، ونعمل الآن في معركة التطوير بكل جهودنا، والتي تبلغ استثماراتها نحو 600 مليار جنيه.

سيناء تتمتع بالإمكانيات والثروات المعدنية الهائلة

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» من تقديم داليا أشرف، عبر فضائية «dmc»، أنّ مساحة شبه جزيرة سيناء تبلغ 61 ألف كيلومتر مربع أي تمثل 6% من مساحة مصر، وتتمتع شبه الجزيرة بإمكانات عالية للغاية إذ يتوفّر فيها كل أنواع السياحة المختلفة مثل العلاجية والترفيهية والدينية والرياضية والثقافية والتاريخية والسفاري وتسلق الجبال وغيرهم، متابعًا بأنّ سيناء تتمتع بوجود البحر المتوسط في الشمال بطول 120 كيلومترًا من أول مدينة رفح حتى مدينة بورفؤاد، إضافة إلى وجود قناة السويس في الغرب بطول 160 كيلومترًا، بينما الجنوب الغربي يوجد به خليج السويس بطول 240 كيلومترًا، أما الجنوب الشرقي والشرق بهما خليج العقبة بطول 150 كيلومترا.

استثمارات ضخمة في سيناء

وأشار الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أنّ شبه جزيرة سيناء تتمتع بإمكانات معدنية ومشهورة بأرض الفيروز، إلى جانب وجود المحاجر وغيرهم، موضحًا أنّ شبه جزيرة سيناء شهدت استثمارات بمبلغ 600 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.