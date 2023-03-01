ارتفاع الحرارة في جنوب سيناء.. سانت كاترين تسجل 5 درجات لأول مرة

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ارتفاعًا في درجات الحرارة بدأت أول أمس، ولأول مرة يسجل جبل سانت كاترين درجات حرارة تصل إلى 5 درجات فجر اليوم الأربعاء.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة الطقس بالمدينة تشهد تحسن كبير مع ارتفاع في درجات الحرارة في النهار، موضحًا أن المدينة تستقبل يوميا آلاف السياح من كل الدول للاستمتاع بجمال المدينة من وديان وحبال وهضاب.

سانت كاترين 9 درجات

أوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن مدينة سانت كاترين سجلت صباح اليوم الأربعاء 9 درجات وتصل خلال اليوم إلى 21 درجة وهى أعلى درجة حرارة تشهدها المدينة منذ ثلاث شهور تقريبا، ونسبة الرطوبة 30%، أما عن حالة الرياح فهي هادئة وتصل سرعتها إلى 3 كيلومترات في الساعة.

وأضاف «عابد»، أن قمة جبل سانت كاترين تسجل 5 درجات لأول مرة في الصباح، وجبل موسى سجل 2 درجة مئوية، جبل عباس 3 درجات، وشاهد عشرات السياح اليوم شروق الشمس من ارتفاع 2280 متر.

ارتفاع حرارة شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ ارتفعت فيها درجات الحرارة تزامنا مع الموجة الحارة التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، وسجلت نحو 21 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة ونسبة الرطوبة 39%.

مدينة دهب هي أعلى درجة حرارة على مستوى جنوب سيناء بنحو 22 درجة، فيما سجلت مدينة طور سيناء العاصمة 14 درجة، ونويبع 19 درجة، ومدينة طابا 20 درجة.